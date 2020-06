[아시아경제 임철영 기자] 홍콩 항셍지수가 15일(현지시간) 전 거래일 대비 2.16% 내린 2만3776.95로 장을 마쳤다. 지수는 나흘째 하락으로 2만4000선이 붕괴됐다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr