300개 기업·10만 구직자 '2020 KB굿잡 온라인 취업박람회' 성료

[아시아경제 조강욱 기자] KB국민은행은 KB굿잡 사이트를 통해 지난 1일부터 12일까지 2주 동안 진행한 '2020 KB굿잡 우수기업 온라인 취업박람회'를 가 성황리에 종료됐다고 15일 밝혔다.

KB국민은행은 중소ㆍ중견기업들의 인재채용 기회를 마련하고, 구직자의 취업률을 높이기 위해 지난 2011년부터 매년 KB굿잡 우수기업 취업박람회를 개최해왔다. 올해로 17번째를 맞이한 이번 행사는 코로나19로 인해 비대면 방식 언택트 취업박람회로 진행됐다. 국민 누구나 참여가능한 오픈형 취업박람회로 운영됨에 따라 300개 이상의 기업과 10만명이 넘는 구직자가 참여하는 등 큰 호응을 얻었다.

KB굿잡은 '오프라인 현장 박람회를 온라인에 그대로 옮긴다'라는 콘셉트로 취업컨설팅, 잡 콘서트 등 다양한 취업지원 콘텐츠를 온라인 형태로 제공했다. 특히 동반성장위원회와 함께 복지, 사내문화 및 워라밸 등 '일하기 좋은 중소ㆍ중견기업'을 소개하는 동반성장 대기업 협력사 PR챌린지를 진행했다. 이를 통해 중소ㆍ중견기업에 대한 인식개선에 기여함과 동시에 구직자 및 구인기업 인사담당자들의 호응을 얻었다.

온라인 취업박람회에 처음 참여한다는 한 예비 취업준비생은 "자기소개서 작성에 도움을 얻기 위해 '온라인 취업컨설팅'을 이용해 보았다"며 "전문 취업컨설턴트가 빠르고 친절하게 피드백을 주었고, KB굿잡 사이트의 다양한 서비스를 활용하면 추후 취업활동 시 많은 도움이 될 것 같다"고 말했다.

KB국민은행 관계자는 "이번 취업박람회는 온라인 취업박람회로 진행돼 포스트 코로나 시대에 걸맞는 '일자리 연결의 장(場)'역할을 성공적으로 해냈다는 평가를 받았다"며, "언택트 취업박람회를 보다 확대하여 KB금융그룹 미션인 '세상을 바꾸는 금융'을 선도하는 '국민의 평생금융파트너'가 되도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

