신동근 "진중권, 자기분열 상태…'의전 대통령' 발언 사과해야"

"사과할 생각 없이 궤변 둘러대"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 신동근 더불어민주당 의원이 연일 마찰을 빚고 있는 진중권 전 동양대 교수를 향해 "심각한 자기분열의 상태"라며 비판했다.

신 의원은 15일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "진 전 교수, 어쩌자는 것이냐"며 "찍소리하자는 것인지, 안보 위협은 정쟁의 대상으로 삼아선 안 된다는 것인지 도대체 알 수가 없다"고 이같이 말했다.

이어 "때 묻은 반공보수의 모습을 진중권에게 볼 거라곤 생각도 못했다"며 "엄중한 안보 위기 상황에서 장난치고 싶나. 이것도 해학이고 골계인가"라고 지적했다.

그러면서 "'의전 대통령' 오바 발언에 쿨하게 사과할 생각은 없는지 궤변을 둘러댄다"며 "노무현 전 대통령에 비해 문재인 대통령 철학이 부재하다고 생각하는 이유가 무엇인지 근거를 대고 주장하라"라고 강조했다.

앞서 진 전 교수는 지난 10일 국회 의원회관에서 국민의당 주최로 열린 세미나에 강연자로 참석해 문 대통령에 대해 "문제의식이 없는 의전 대통령"이라며 "자기 의견이 없다"고 주장한 바 있다.

이 발언이 알려지면서 여권 인사들이 반박에 나섰다.

특히 신 의원이 지난 12일 페이스북에서 "(진 전 교수의) 싸가지 없음의 근원은 무엇일까"라며 "국민 대표인 대통령에 대한 비판은 품격과 예의가 있어야 한다"고 하자, 진 전 교수는 다음날 "어느 나라 국회의원이 유권자에게 '싸가지 없다'는 얘기를 하나"며 "민주주의 국가에서는 불가능한 일이 문주주의 국가에서는 가능하다"고 꼬집었다.

그러면서 "제 싸가지를 교정해 주신 신 의원님이 차마 들어주기 힘든 욕설로 대한민국 절대 존엄을 능멸한 북한의 싸가지는 어떻게 교정해 주실지 관심을 갖고 지켜보고 있다"고 지적했다.

그러면서 "옥류관 주방장한테도 찍소리 못 하는 분들이 왜 나만 갖고 그래"라며 "북의 위협에는 정부를 중심으로 초당적으로 대응해야 한다. 정쟁의 대상으로 삼아선 안 된다"고 강조했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr