[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 15일 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 관련 법적 이슈와 법률 제·개정 필요사항을 검토하기 위해 법률자문단을 출범하고 발대식을 개최했다고 밝혔다.

법률자문단은 CBDC 관련 법적 이슈를 검토하는 한편, 올해 하반기 중 실시할 외부연구용역의 주제 선정과 결과물에 대한 평가 등을 담당할 계획이다.

IT·금융분야 법률전문가와 한은 법규제도실장 등 총 6인으로 구성됐다. 정경영 성균관대학교 법학전문대학원 교수, 김홍기 연세대학교 법학전문대학원 교수, 김용재 고려대학교 법학전문대학원 교수, 이희원 법무법인 율촌 고문, 이정민 법무법인 김앤장 변호사, 김기환 한은 법규제도실장 등이다.

자문단은 최소 1년간 운영된다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr