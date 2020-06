판문점 선언 국회 비준, 찬성 41.4% vs 반대 31.1%

[아시아경제 강나훔 기자] 정부여당이 추진중인 4·27 판문점 선언 국회 비준 동의안에 대한 찬성 여론이 반대 여론을 오차범위 밖에서 앞선 것으로 나타났다.

리얼미터는 지난 12일 YTN '더뉴스' 의뢰로 판문점 선언 국회 비준 찬반 의견에 대한 공감도를 조사한 결과 '남북관계 개선 조치들의 제도적 근거 마련 등의 이유로 국회 비준을 찬성한다'는 응답이 41.4%, '북한 비핵화 선결, 예산 투입 등의 이유로 국회 비준을 반대한다'는 응답이 31.1%로 각각 집계됐다고 15일 밝혔다. '잘 모르겠다'는 응답은 27.5%로 나타났다.

권역별로는 대구·경북(TK), 부산·울산·경남(PK)을 제외한 대부분의 지역에서 찬성 여론이 우세했다. 광주·전라에서는 찬성이 58.9%로 가장 많았고, 이어 대전·세종·충청(50.7%)과 서울(42.8%), 경기·인천(42.0%) 순이었다. 반면 부산·울산·경남에서는 반대 응답이 47.4%, 대구·경북 39.2%로 나타났다.

연령대별로는 40대(54.5%)와 50대(48.6%), 30대(43.8%)는 찬성 응답이 많았다. 60대에서는 찬성 34.6% 대 반대 36.9%로 팽팽하게 갈렸다. 20대와 70세 이상에서는 '잘 모르겠다' 응답이 30%대를 웃돌며 찬반 응답 보다 높게 나타났다.

지지 정당별로는 열린민주당 지지층(75.8%)과 민주당 지지층(64.2%)에서 '찬성' 응답이 많았지만, 미래통합당 지지층에서는 '반대' 응답이 66.7%로 나타났다.

이념성향별로도 진보층은 61.6%가 찬성 의견에 공감했지만, 보수층에선 55.9%가 반대 의견에 공감했다. 중도층은 찬성 41%, 반대 37%로 팽팽했다.

이번 조사는 전국 18세 이상 성인 1만881명에게 접촉해 최종 500명이 응답을 완료, 4.6%의 응답률을 기록했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr