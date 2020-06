개성공단 입주기업 "대북전단 살포 중단하라"

[아시아경제 김종화 기자]개성공단 입주기업들이 15일 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열고 대북전단 살포 중단을 촉구했다.

개성공단기업비상대책위원회·(사)금강산기업협회·내륙투자교역기업 등은 이날 광화문 정부서울청사 정문 앞에서 '대북전단 살포 금지 및 4대 공동선언 비준 동의 촉구 긴급 기자회견'을 열고 "한반도 평화를 위태롭게 하고 개성공단 등 남북협력을 망치는 대북 전단 살포를 즉각 중단하라"라고 요구했다.

이들 단체는 "극소수 탈북자 단체들의 전단 살포를 강력하게 규탄한다"면서 "국회는 대북 전단살포 금지법을 즉각 제정하고, 정부는 미국 눈치 그만 보고 4대 공동선언인 6.15공동선언, 10.4공동선언, 4.27판문점선언, 9.19 평양공동선언을 즉시 이행하라"고 강조했다.

이어 이들은 "4.27과 9.19공동선언은 휴전선 일대의 긴장을 조성하는 일체의 행위를 금지하는 것을 담고 있는데, 일부 탈북자 단체들의 일탈 행위가 가능했던 것은 정부가 마땅히 해야 할 일을 하지 않아서 발생한 것"이라고 주장했다.

그러면서 국회에 대북전단 살포 금지법 제정을 강력 촉구했다. 이들 단체는 "한반도 평화가 전면적으로 위협받고 있는 상황을 직시하여 대북전단 살포 금지법을 국회는 즉각 제정해야 한다"면서 "이제 국회가 나설 시간이다. 국회가 4대공동선언에 대해 즉시 비준 절차를 밟아 한반도에서 항구적인 평화가 이뤄질 수 있도록 해야 한다"고 촉구했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr