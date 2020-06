이베스트투자증권, 언택트 주식투자 상담서비스 인기

[아시아경제 박지환 기자] 이베스트투자증권의 언텍트 투자상담 서비스인 프라임 오픈채팅방이 투자자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

15일 이베스트투자증권에 따르면 2016년 10월부터 시작한 오픈채팅방은 코로나 사태 이후에 회원수가 급증하고 있다. 올해 2월부터 5월까지 3개월동안 가입한 회원 수는 이전 3년 4개월 동안의 가입자 수를 웃돌아 현재 약 2000여명이 넘는 회원이 참여 중이다.

프라임 오픈 채팅방은 카카오 오픈 채팅을 통해 이뤄지는 주식투자 정보 제공 서비스이다. 실시간 종목상담, 추천주 제공, 투자정보 등의 정보를 제공하는 종목상담방과 투자전략 위주의 정보를 제공하는 투자정보방으로 구성됐다. 특이점은 투자자가 궁금한 종목을 문의할 수 있으며 그에 대한 자세한 정보를 받을 수 있다.

이베스트투자증권은 회원들의 거래 편의를 위해 프라임 오픈채팅방 내에 주식 주문 창을 설치해 투자정보를 보면서 바로 주문을 할 수 있는 기능도 추가했다. 주문창을 클릭하면 차세대 MTS인 MINE으로 바로 연동돼 빠른 주문이 가능하다.

정성근 리테일사업부 대표는 "투자자들이 사설 주식정보 방 등에 적지 않은 가입비를 내고서라도 가입할 만큼 투자정보에 목말라 있는 것 같다"며 "앞으로도 항상 투자자의 편에서 고급 투자정보를 무료로 사용하실 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

