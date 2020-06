인터넷 불법금융광고 기승…"금전해결·당일대출·매입전문 등 문구 경계"

[아시아경제 김효진 기자] 지난해 인터넷 불법금융광고가 크게 증가한 것으로 나타났다.

금융감독원은 지난해 인터넷 사이트ㆍ카페 등에 대한 점검을 통해 미등록 대부ㆍ통장매매 등과 관련한 1만6356건의 불법금융광고물을 적발했다고 15일 밝혔다. 2018년보다 4456건(37.4%) 증가했다.

유형별로는 미등록 대부 불법광고가 8010건(49.0%)으로 가장 많았고 휴대폰 소액결제 현금화 관련 불법광고(2367건/14.5%), 작업대출(2277건/13.9%)이 뒤를 이었다.

특히 신용카드 현금화 불법광고는 전년 대비 654.1%, 휴대폰 소액결제 현금화 불법광고는 463.6%, 미등록 대부 불법광고는 75.6% 급증했다.

금감원은 이 같은 불법광고에 대해 방송통신심의위원회에 사이트 폐쇄 및 게시글 삭제 등의 조치를 의뢰하고 광고에 사용된 전화번호에 대해 과학기술정보통신부에 이용정지를 요청했다.

최근 들어 사회관계망서비스(SNS), 블로그 등 오픈형 사이버 공간 뿐 아니라 휴대폰 문자메시지, 카카오톡 등 폐쇄형 모바일 공간을 통한 불법광고가 증가하고 있다고 금감원은 설명했다.

또 생계가 어려운 서민 및 저신용자 뿐 아니라 금융에 대한 이해가 부족하거나 독자적 수입이 없는 청소년, 청년 실업자, 주부의 소비욕구를 자극하는 광고가 성행한다는 지적이다.

금감원은 "청소년, 주부 등은 'SNS 지인 및 부모님, 남편 등에게 폭로'한다는 협박에 취약하다는 점을 악용해 불법추심으로 이어지기도 한다"고 설명했다.

피해를 입지 않으려면 공신력 있는 정부나 공공기관을 가장하고 제도권 금융회사를 사칭하는 수법에 유의해야 한다.

금감원은 "인터넷상 대출광고 중에는 태극기, 정부로고를 이용하거나 제도권 금융기관의 상호, 로고의 일부를 교묘하게 변경하는 경우가 상당하다"고 지적했다.

금감원은 또 "대부업체 거래시 등록 여부를 반드시 확인하고 인터넷 카페, 카카오톡 등 SNS상에서 불법금융광고를 발견한 경우에 불법사금융 피해신고센터에 연락하시거나 금융감독원 홈페이지를 통해 적극 제보해달라"고 당부했다.

