과기정통부, 내일 '디지털 뉴딜 사업 설명회'

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 오는 16일 14시부터 서울중앙우체국 포스트타워에서 과기정통부 소관 디지털 뉴딜 사업설명회를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 설명회는 제3차 추가경정예산(추경)안에 반영된 예산(정부안), 구체적인 사업방식 및 추진 일정 등을 사전에 설명하고, 사업 참여에 관심이 있는 기업들이 충분히 준비할 수 있도록 마련됐다.

사업 내용은 ▲DNA생태계 강화 ▲디지털 포용 및 K-사이버방역 ▲혁신인재 양성 ▲비대면 서비스·산업 육성 등 크게 4가지 분야로 구분돼 질의응답을 통해 상세히 소개될 예정이다.

과기정통부는 "디지털 뉴딜이 단기 경기회복뿐만 아니라, 4차 산업혁명 시대와 디지털 전환(Digital Transformation)이라는 세계적인 흐름을 선도하는 밑바탕이 될 수 있도록 충실하게 시행할 계획"이라고 설명했다.

설명회는 사전등록에 한해 오프라인 참석이 가능하다. 온라인(카카오TV)으로도 참여할 수 있으며, 보다 자세한 내용은 한국정보화진흥원 홈페이지(www.nia.or.kr)를 통해 확인할 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr