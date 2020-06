"5G·AI로 사회문제 해결" SK텔레콤, '총 상금 천만원' 행복 인사이트 개최

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 ‘포스트 코로나’ 시대를 선도할 혁신적인 사회적 가치 창출 아이템 발굴에 나선다.

SK텔레콤은 5G, 인공지능(AI) 등 최신 ICT를 활용한 사회 문제 해결 방안을 제안하는 ‘2020 SKT 행복 인사이트’를 개최한다고 15일 밝혔다. 주제는 'ICT 기반으로 UN 지속가능발전목표 달성에 기여하는 사업 아이템'이다. 올해부터는 혁신적 아이템에 대한 사업화를 지원하는 한편, 참여 대상도 기존 대학생 및 대학원생에서 전 국민으로 확대했다.

참여를 원하는 지원자는 내달 13일까지 공식 홈페이지(www.skthappyinsight.com)를 통해 참가신청서 및 제안서를 제출하면 된다. SK텔레콤은 내달 23일 본선 진출자를 발표하고 8월 6~7일 양일 간 본선 PT를 거쳐 8월 25일 최종 결선 및 시상식을 진행할 계획이다.

SK텔레콤은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 우려, 본선 PT를 비대면으로 진행한다. 본선에 진출하는 20개 팀은 SK텔레콤이 자체 개발한 그룹 영상통화 솔루션을 활용해 면접관과 발표자가 실시간으로 상호 의견을 주고받는 방식으로 발표 및 평가를 받게 된다.

SK텔레콤은 결선 진출 10개팀에게 총 1000만원 상당의 상금을 수여한다. 상위 3개 팀에는 SK텔레콤 및 외부 전문가의 멘토링을 비롯, 사업 전략 및 투자 유치 노하우를 전수받을 수 있는 스타트업 육성 프로그램 참여 기회도 제공할 계획이다.

유웅환 SK텔레콤 SV이노베이션센터장은 "’행복인사이트’가 보다 나은 사회를 만들기 위해 모두가 함께 머리를 맞대고 고민하는 자리가 되도록 하겠다”며 "앞으로도 SK텔레콤은 다양한 이해관계자의 의견을 경청하고 소통하며 사회적 가치 창출을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

