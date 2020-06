코로나19 자가격리 이탈한 20대, 마약 투약 후 차량 절도

[아시아경제 김가연 기자] 마약을 투약한 뒤 차량을 훔친 20대 자가격리자가 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 등의 혐의로 A(24·여) 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 전날(지난 13일) 오전 1시께 서구 화정동에서 키가 꽂혀 있던 주차 차량을 훔쳐 타고 북구 두암동까지 이동했다가 오전 4시20분께 신고를 받고 출동한 지구대원들에게 검거됐다.

당시 A 씨는 마약을 투약한 상태로 횡설수설했으며, 소지품에서는 필로폰으로 추정되는 가루약 1g이 발견된 것으로 전해졌다.

경찰은 조사 과정에서 A 씨가 필리핀에서 입국한 뒤 자가격리 중이던 사실을 파악했다. 이 때문에 경찰서가 임시폐쇄되고 접촉자가 격리되는 등 소동이 벌어졌으나, A 씨가 코로나19 진단 검사에서 음성 판정을 받으면서 폐쇄·격리 조치는 해제됐다.

A 씨는 이날 오후 12시께까지 자가격리해야 했으나, 신고한 주거지에서 이탈해 모텔을 전전하며 지낸 것으로 조사됐다.

경찰은 A 씨를 상대로 투약 관련 간이시약 검사를 실시한 결과 양성반응이 나왔다고 밝혔다.

경찰은 정확한 투약 여부를 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰한 한편, A 씨의 정신이 회복되는 대로 자세한 사건 경위 등을 조사할 방침이다.

