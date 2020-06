서초구-서초·방배서와 손잡고 아동학대·여성 안전 공동대처

16일, 아동·청소년, 여성, 1인가구 등 지역사회 안전망 구축 위해 서초구-서초·방배경찰서 3자 업무협약(MOU) 체결... 사회적 이슈가 되고있는 아동학대에 대해 선제적으로 예방·대응 강화 및 여성 안전 사업발굴, 1인가구 등 고독사 예방을 위한 안전돌봄 협업 강화

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)가 16일 서초경찰서(서장 최종혁)·방배경찰서(서장 손동영)와 아동·청소년, 여성, 1인가구 등 지역사회의 안전망 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다.

이번 협약식은 코로나19로 인해 서면으로 진행, 아동학대 예방·대응 및 여성안전강화를 위한 사업발굴 및 협력, 1인가구 안전 및 고독사 예방을 위한 안전돌봄망 강화가 주요 내용이다.

특히 구는 최근 잇따르고 있는 아동학대에 대해 선제적인 예방과 대응을 강화한다. 구와 경찰서는 위기아동을 사전에 발견하기 위해 6월10일부터 한달 간 아동보호전문기관, 교육청과 함께 아동학대 우려가정을 직접 방문하여 학대우려아동을 전수조사할 예정이다.

또 오는 10월 아동학대 전담공무원을 배치, 조사와 현장출동, 시설입소, 복지자원 연계까지 경찰서와 긴밀히 협력, 더욱 촘촘한 안전망을 구축한다.

아동 뿐 아니라 여성의 안전강화에 대한 협업도 한층 더 강화한다. 강남역 화장실 여성살인사건이 발생이후 많은 개선이 이루어졌지만 여전히 불안한 여성들의 안전을 위해 구는 강남역 등 유흥시설이 많은 지역을 중심으로 경찰과 함께 합동점검을 강화, 비상벨 설치 및 범죄예방 형광물질 도포 등‘역세권 Safety Zone’을 한층 더 업그레이드할 예정이다.

여성들이 많이 이용하는 공중화장실 및 다중이용시설은 몰카보안관과 경찰이 함께 꼼꼼하게 점검한다.

이와 함께 새로운 사업발굴 및 범죄발생률에 대한 분석도 함께 힘을 모을 예정이다. 주거취약 여성1인가구에 홈방범시스템 등을 무료로 설치해주는 여성1인가구 안심서비스 및 CCTV 아동여성범죄예방 동보방송 등과 관련해서 머리를 맞대어 아이디어를 낼 예정이다.

또 도심 내 방치된 공간에 미술기법을 사용한 경관개선으로 범죄를 예방하는 어번캔버스사업에는 취약대상지 추천 및 범죄발생율 추이 분석, 주민만족도 조사까지 함께 협력, 진행할 예정이다.

그리고 구는 점점 늘어가는 1인가구 세대에 IOT를 활용한 ‘스마트 돌봄 플러그’를 설치, 경찰과 함께 고독사 예방에 나선다. 플러그를 통해 일정 시간동안 전력이나 조도변화가 감지되지 않으면 구의 담당 복지 플래너로 알람이 오며, 고독사 등 위험상황이 의심되면 구와 경찰이 동행, 1인가구의 안전 돌봄에 나선다.

조은희 구청장은 “지역사회의 안전한 생활환경을 위한 경찰서와의 긴밀하고 협력관계를 바탕으로 아동·청소년과 여성, 1인가구 등 우리 주민들에게 안전한 울타리가 되는 서초를 만들겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr