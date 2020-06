[속보] 세계 코로나19 확진 800만명대.. 사망 약 43만5천명

속보[아시아경제 허미담 기자] 세계 각국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 800만명대에 접어들었다.

15일 월드오미터 집계에 따르면 이 시간 현재 확진자는 797만6229명에 달하고 있다. 사망자는 약 43만4970명이다.

확진 사례는 최근 들어 주요 각국에서 증가하고 있어 우려의 목소리가 나온다. 외신을 종합하면 확진자 증가세는 미국과 진앙지인 중국을 비롯, 일본 브라질 사우디아라비아 등에 걸쳐 나타나고 있다. 뉴욕타임즈는 미국의 총 22개 주에서 신규 환자가 증가추세라고 14일(현지시간) 보도했다. 일본에서도 14일 하루 확진자가 75명으로 최근 한달만에 가장 많은 규모라고 NHK가 전했다. 중국에서는 수도 베이징에서 확진자가 증가하며 지역사회 감염 우려가 커지고 있다. 브라질에서는 13일(현지시간) 하루 확진자가 2만1704명 발생하며 누적 85만명을 넘겼다. 사우디아라비아에서도 14일(현지시간) 하루 4233명의 확진 사례가 발생했다.

국내에서도 수도권을 중심으로 하루 50명 안팎의 확진자가 추가되고 있는 상태여서 우려의 목소리가 나오고 있다.

