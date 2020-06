속보[아시아경제 한승곤 기자] 일본에서 14일 하루만에 75명의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 새로 추가됐다.

현지 공영방송 NHK는 이 같은 하루 확진자 증가치는 5월14일 100명을 기록한 데 이어 한달만에 가장 많은 규모라고 전했다.

이에 따라 일본의 코로나19 누적 확진자는 크루즈선 '다이아몬드 프린세스' 탑승자(712명)를 포함해 1만8241명으로 늘었다.

한편 도쿄도에서는 이날 하루 47명의 확진자가 추가돼 지난달 5일 57명 이후 가장 많은 하루 확진자를 배출했다. 도쿄도의 신규 확진자 중 18명은 단체로 검사를 받은 신주쿠(新宿)구 소재 호스트클럽의 20~30대 직원들이었다.

