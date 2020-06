속보[아시아경제 허미담 기자] 이란 보건부는 14일(현지시간) 정오 기준 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사망자가 전날보다 107명 늘어 8837명이 됐다고 전했다.

이란의 일일 신규 사망자가 100명을 넘은 것은 4월 13일 이후 두 달 만이다. 확진자는 하루 만에 2472명 추가돼 총 18만7427명으로 증가했다.

이란의 일일 신규 확진자는 5월 2일 802명까지 떨어졌다가 한 달 여만에 세 배 이상으로 다시 증가했다. 최근에는 20일 연속 2000명 이상을 유지했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr