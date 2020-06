"데이터 경제 이끈다"…신한카드, 가명정보 결합·활용 설명회

가명정보 결합 신서비스·시너지 창출 목적

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 서울 을지로 신한카드 본사에서 신한금융그룹 직원 대상 '가명정보 결합·활용 설명회'를 열었다고 14일 밝혔다.

이번 설명회는 신한금융그룹이 보유한 금융데이터를 바탕으로 데이터 경제를 가속화하고, 그룹 차원에서 데이터3법 개정에 선제 대응하기 위해 마련됐다. 금융의 힘으로 국가경제의 신성장 동력을 지원한다는 신한금융그룹의 '신한 네오 프로젝트'의 일환이다.

각 그룹사 빅데이터 담당자와 현업 실무자 80여명은 온·오프라인을 통해 가명정보의 법적 개념에 대한 설명과 이종기업간 데이터 결합 절차에 대한 이광우 금융보안원 데이터활용지원팀장의 강연을 들었다. 또 개정된 데이터 3법 아래 각 그룹사의 가명정보 결합·활용을 통한 새로운 서비스 개발과 사업화 방안에 대한 질의 응답 시간을 가졌다.

신한카드는 신한금융 그룹사의 빅데이터 융·복합을 통해 새로운 고객서비스, 데이터 사업 모델도 개발중이다. 박창훈 신한카드 라이프사업본부장은 "앞으로도 대한민국의 데이터 경제 인프라를 강화하기 위한 신디지털금융 선도를 추진할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr