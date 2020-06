인천 10살 초등생 코로나19 확진, 고열·기침 증상 보여(상보)

[아시아경제 박희은 인턴기자] 인천에서 10살 초등학생이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 가운데, 감염 경로가 명확하지 않아 방역 당국이 역학 조사를 벌이고 있다.

인천시는 계양구에 거주 중인 초등학교 4학년 A(10)군이 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다고 14일 밝혔다.

앞서 지난 12일 고열과 기침 증상을 보인 A군은 다음 날 계양구 소재의 병원 선별진료소에서 검사를 받은 뒤 같은 날 확진 판정을 받은 것으로 알려졌다.

현재 A군의 감염 경로가 명확하지 않아 당국이 역학 조사를 벌이는 중이다.

A군의 어머니는 경기 부천 소재의 쿠팡 물류센터에서 근무한 적이 있지만 최근 음성 판정을 받고 자가격리가 해제된 것으로 확인됐다.

A군은 지난 10일부터 12일까지 계양구에 위치한 지역아동센터와 공부방에 방문했으며 오후 6시 이후에는 집에 있었던 것으로 전해졌다.

방역 당국은 A군이 다니는 계양구 소재의 초등학교에서 교직원, 학생 등 접촉자들을 검사할 방침이다.

