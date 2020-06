"사회문제 해결에 도전하세요" … 제1회 '도전.한국' 아이디어 공모

해양쓰레기·보이스피싱 등 9개 과제 … 포상금 최고 5000만원

[아시아경제 조인경 기자] 정부가 국민의 창의성과 집단지성을 활용해 사회문제를 해결하고자 제1회 '도전.한국' 공모를 15일부터 시작한다.

올해는 '반려동물 유기 예방', '고령층 디지털 소외 개선' 등 9개 과제에 대한 해결방안을 공모하는 방식으로 진행된다.

국민·기업·단체 누구나 제안할 수 있으며, 여러 건의 아이디어를 중복해서 제안할 수도 있다.

아이디어 공모는 9월15일까지 광화문 1번가 내 도전.한국 게시판에서 참가신청서, 아이디어 기획서 등을 다운로드받아 제출하면 된다.

올해 공모 과제는 38개 후보과제 중 온라인 선호도 조사 결과, 해결 필요성과 해결 가능성 등을 종합적으로 고려해 최종 확정했다.

특히 최근에 문제 해결 필요성 및 시급성이 커진 과제 뿐 아니라 수년간 해결이 어려웠던 사회문제를 기존의 방식과는 다른 시각으로 접근하고자 하는 과제들도 포함돼 있어 다양한 시각에서 창의적인 해결방안이 도출될 수 있을 것으로 기대된다고 행안부는 설명했다.

이들 공모 과제 중에는 고난이도의 기술을 요구하는 과제 뿐 아니라 일반 국민이 쉽게 접근할 수 있는 과제도 포함도 있으며, 문제 해결의 난이도 및 요구되는 기술의 전문성, 완성도 등을 고려해 과제별 등급(A~C)과 포상금을 차등 확정했다.

국민이 제안한 아이디어는 도전.한국 운영위원회 심사를 거쳐 최우수 아이디어에는 최고 5000만원의 포상금을 지급하고, 표창(행안부 장관상)도 실시할 계획이다.

윤종인 행안부 차관은 "복잡한 사회문제 해결을 위해서는 다양한 분야의 시각과 집단지성의 힘이 무엇보다도 중요하다"며 "국민의 참신한 아이디어가 빛을 발할 수 있도록 아이디어 공모에 많은 관심을 갖고 참여해 달라"고 당부했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr