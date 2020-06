원구성 D-1…여전히 평행선 달리는 여야

[아시아경제 강나훔 기자] 21대 국회 원구성을 위한 본회의가 하루 앞으로 다가온 가운데 여야는 법제사법위원장 자리를 놓고 평행선을 이어가고 있다.

14일 정치권에 따르면 박병석 국회의장이 15일까지 여야 협상 시한을 연장했지만 여야는 이날 오전까지도 협상 자리를 마련하지 않았다.

원구성 협상의 핵심 쟁점은 법사위다. 앞서 민주당은 법사위를 가져오는 대신 통합당에 예산결산특별위원회, 국토교통위원회, 정무위원회 등 7개 주요 상임위원장 자리를 양보하는 안을 제안했지만, 미래통합당 의원총회에서 반발에 부딪혀 무산됐다.

일단 더불어민주당은 이날 중 협상의 결론이 나지 않을 경우 15일 열리는 본회의에서 법사위를 비롯, 3차 추가경정예산(추경)안 처리에 필요한 상임위인 예결위와 기재위부터 단계적으로 위원장을 선출하는 방안을 검토 중이다. 민주당 한 관계자는 " 통합당이 응하지 않더라도 상임위원장 선출 안건을 본회의에 상정하자고 박 의장에게 요청했다"고 밝혔다.

범여권 초선들도 여야 협상 재개 요구를 거들고 나섰다. 민주당과 열린민주당, 기본소득당 등 범여권 초선 의원 53명은 이날 국회에서 기자회견을 열고 원구성과 관련해 "국민께 약속드린 대로 15일 본회의에서 전 상임위 위원장을 선출하고 상임위 구성을 마무리 지어야 한다"고 주장했다.

이들은 "'일하는 국회'를 표방한 21대 국회가 시작된 지 벌써 16일이 지났다. 하지만 국회는 아직도 일하지 못하고 있다. 그 피해는 모두 국민이 받고 있다"며 "통합당이 국회 정상화에 나서지 않는다면 우리당이 앞장서서 국회를 정상가동 시킬 수밖에 없다"고 말했다.

그러나 통합당은 "법사위를 야당 몫으로 인정하기 전까지 대화는 없다"며 강경한 입장이다. 통합당은 전날 논평에서 " 법사위는 협상의 대상이 아니다. 여당은 문재인 정권 사수와 연명을 위해 더 이상 국민과 국가의 위기를 인질삼지마라"며 "민주당의 입장변화 없이 협상은 절대 재개될 수 없다"고 밝혔다.

이처럼 여야의 강경론이 맞부딪히면서 원구성 합의 도출이 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다. 다만 여야 원내지도부가 전화 통화로 물밑 협상은 계속하고 있는 것으로 전해져 본회의 직전 극적 합의 가능성도 점쳐진다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr