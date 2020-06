靑 "NSC 긴급 회의, 한반도 상황 점검" (종합)

14일 새벽 정의용 안보실장 주재 NSC 긴급회의…국방부장관, 합참의장 등 참석

[아시아경제 류정민 기자] 청와대가 14일 새벽 정의용 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC)를 열고 한반도 상황에 대해 점검했다.

강민석 청와대 대변인은 14일 "국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 긴급 화상회의를 개최하고, 현 한반도 상황을 점검하고 대책에 대해 논의했다"고 밝혔다.

이번 회의에는 국가안보실장, 외교부장관, 통일부장관, 국방부장관, 국가정보원장, 국가안보실 1,2차장, 합참의장 등이 참석했다. 국방부 장관은 물론이고 합참의장까지 참여한 것이 눈에 띄는 대목이다.

앞서 김여정 북한 노동당 제1부부장은 14일 담화를 통해 "확실하게 남조선 것들과 결별할 때가 된 듯하다. 우리는 곧 다음 단계의 행동을 취할 것"이라며 "남조선당국이 궁금해할 그 다음의 우리의 계획에 대해서도 이 기회에 암시한다면 다음번 대적 행동의 행사권은 우리 군대 총참모부에 넘겨주려고 한다"고 밝힌 바 있다.

