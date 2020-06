LG전자, 서울국제주류박람회 참가…"수제맥주 드세요"

세계 최초 캡슐형 수제맥주제조기 '홈브루'

온도·압력·시간 제어 최적의 맥주 맛 구현

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 ‘2020 서울국제주류박람회’에 참가해 ‘LG 홈브루’로 만든 프리미엄 수제맥주를 선보이고 있다고 14일 밝혔다.

2020 서울국제주류박람회는 이달 12일부터 이날까지 서울 코엑스에서 열린다. 올해로 18년째를 맞이한 박람회는 국내 유일의 주류전문 전시회로 와인, 맥주, 전통주, 사케 등 국내외 주류는 물론 관련 식품과 악세서리 등 제품을 소개하는 자리이다.

LG전자는 이번 박람회에서 많은 관람객이 홈브루에서 갓 뽑아낸 프리미엄 수제맥주를 직접 맛볼 수 있도록 시음행사를 진행하고 있다.

LG 홈브루는 누구나 손쉽게 나만의 맥주를 만들 수 있는 세계 최초 캡슐형 수제맥주제조기다. 홈브루에 캡슐형 맥주 원료 패키지와 물을 넣고 간단히 다이얼 조작만 하면 발효부터 숙성, 보관까지 복잡하고 어려운 맥주제조 과정을 자동으로 진행한다.

또 맥주 종류에 맞는 최적의 맛을 구현하기 위해 온도, 압력, 시간 등을 실시간으로 감지하고 제어하는 마이크로 브루잉 공법을 적용한 것이 특징이다. 고객은 제품 전면의 디스플레이와 와이파이(Wi-Fi)를 이용해 LG 씽큐 앱을 사용하면 맥주가 제조되는 모든 과정을 실시간으로 모니터링할 수 있다.

LG 홈브루는 페일 에일, 인디아 페일에일, 흑맥주, 밀맥주, 필스너 등 인기 맥주 5종을 취향에 따라 직접 제조할 수 있다.

제품은 맥주를 만드는 데 중요한 요소인 위생관리도 철저하다. 온수살균세척시스템이 맥주를 만들기 전과 만드는 도중, 완성한 후에 각각 기기 내부를 세척하고 살균한다. 또 사용자가 케어솔루션 서비스에 가입하면 케어솔루션 매니저가 6개월마다 방문해 내외부 세척, 필터 교체 등 빈틈없이 제품을 관리한다.

윤경석 LG전자 H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장(부사장)은 “보다 많은 고객이 LG 홈브루에서 뽑아낸 맛있는 프리미엄 수제맥주를 직접 맛보고 선택할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 전개할 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr