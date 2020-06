<장 마감 후 주요 공시>

◆ 우리들휴브레인 우리들휴브레인 118000 | 코스피 증권정보 현재가 2,685 전일대비 60 등락률 -2.19% 거래량 753,619 전일가 2,745 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close =주식회사 필로시스에 49억원 규모 단기자금 대여

◆ LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 13,250 전일대비 550 등락률 -3.99% 거래량 169,915 전일가 13,800 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close =780억원 규모 경기도 안양시 건물 및 토지 종속회사 코크랩안양 주식회사에 매각

◆ 신세계건설 신세계건설 034300 | 코스피 증권정보 현재가 22,250 전일대비 600 등락률 -2.63% 거래량 14,476 전일가 22,850 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close =대구 삼덕동 주상복합 수분양자가 NH농협은행으로부터 빌린 912억원에 대한 채무보증 결정

