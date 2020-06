北김여정 "곧 다음단계 행동…군에 대적행동 행사권 넘긴다"(2보)

김여정 노동당 제1부부장 담화

"연락사무소 형체도 없이 무너질 것"

"연속적인 행동으로 보복해야 한다"

김여정 북한 노동당 제1부부장이 13일 "우리는 곧 다음단계의 행복을 취할 것"이라면서 "대적사업련관부서들에 다음단계 행동을 결행할 것을 지시하였다"고 밝혔다.

김 제1부부장은 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 "멀지 않아 쓸모없는 북남공동연락사무소가 형체도 없이 무너지는 비참한 광경을 보게 될 것"이라며 이같이 주장했다.

그는 "남조선당국이 궁금해할 그다음의 우리의 계획에 대해서도 이 기회에 암시한다면 다음번 대적행동의 행사권은 우리 군대 총참모부에 넘겨주려고 한다"며 "우리 군대 역시 인민들의 분노를 다소나마 식혀줄 그 무엇인가를 결심하고 단행할 것이라고 믿는다"고 했다.

그는 "말귀가 무딘 것들이 혹여 '협박용'이라고 오산하거나 나름대로 우리의 의중을 평하며 횡설수설해댈수 있는 이런 담화를 발표하기보다는 이제는 연속적인 행동으로 보복해야 한다"고 강조했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr