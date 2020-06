조선로동당 중앙위원회 김여정 제 1부부장 담화

속보[아시아경제 박지환 기자] 김여정 북한 노동당 제1부부장이 13일 "곧 다음 단계 행동을 취하겠다"며 "대적사업 연관 부서에 다음 단계 행동을 결행할 것을 지시했다"고 밝혔다.

김 제1부부장은 이날 담화문을 통해 "다음번 대적행동의 행사권은 우리 군대 총참모부에 넘겨주려고 한다"며 "우리 군대 역시 인민의 분노를 다소나마 식혀줄 그 무엇인가를 결심하고 단행할 것"이라고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr