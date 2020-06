"스튜디오드래곤, 동남아시아 판권 실적 더 높아질 것"

한화투자증권 보고서, 목표주가 10만5000원 유지

스튜디오드래곤이 대표 콘텐츠의 해외 판권 가격 상승을 기점으로 콘텐츠 산업 내 경쟁력이 더 높아질 수 있다는 전망이 나왔다.

13일 한화투자증권은 스튜디오드래곤에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 10만5000원을 제시했다. 스튜디오드래곤의 제작역량이 앞으로 해외에서 더 주목받을 것이란 판단에서다.

‘더 킹 :영원한 군주’는 넷플릭스가 제공하고 있는 ‘월드 랭킹’에 9위를 기록하고 있다. 넷플릭스는 190여개 국가에 진출해 있는 글로벌 최대 OTT 서비스업체로 영화, 월드랭킹은 가장 권위 높은 차트다.

‘더 킹 :영원한 군주’는 국내서 다소 부진하지만, 홍콩, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국 등에서 1등을 유지하고 있다. 나이지리아와 일본, 일도, 칠레, 볼리비아, 도미니카공화국에서도 상위 순위를 유지하고 있다.

동남아시아 판권 실적 서프라이즈는 계속될 것으로 예상된다. 미국과 중국 플랫폼 기업이 동남아 시장에서 격돌할 예정인데, 이들은 동남아 시장에서 인지도가 높은 한국 콘텐츠에 대한 수급 경쟁에 나설 것으로 전망되기 때문이다. 중국 대표 플랫폼 기업인 바이두, 알리바바, 텐센트는 동남아 시장에 진출해 점유율을 높일 계획이다.

지인해 한화투자증권 연구원은 “제작비 320억원의 드라마가 글로벌 상위를 장식한 것처럼 높은 가성비와 제작역량은 플랫폼 업체의 만족도를 높였을 것”이라며 “제작비 지원 비율 개선에 긍정적 역할을 할 것”이라고 내다봤다.

지인해 연구원은 "애플TV+의 한국 콘텐츠 조달 담당자 채용, 아이치이의 한국팀 개편, 2021년 디즈니+의 한국진출에서 보이듯 플랫폼 시장은 훨씬 더 열려있다"며 "대표 수혜 업종인 콘텐츠 산업 내 1위를 굳건히 지키고 있는 스튜디오드래곤에 대한 긍정적 의견을 유지한다"고 말했다.

