셀트리온, 후속 바이오시밀러 2종 글로벌 임상 돌입

[아시아경제 조현의 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 297,500 전일대비 9,500 등락률 +3.30% 거래량 3,846,415 전일가 288,000 2020.06.12 15:30 장마감 close 은 천식과 자가면역질환 치료제 등 후속 바이오시밀러 2종의 글로벌 임상에 본격 돌입했다고 12일 밝혔다.

알레르기성 천식 및 만성 두드러기 치료제 '졸레어'(성분명 오말리주맙)의 바이오시밀러인 'CT-P39'은 임상 3상에 돌입해 2022년까지 완료할 계획이다. 졸레어는 제넨테크와 노바티스가 개발한 항체 바이오의약품으로 판권을 가진 노바티스와 로슈가 공개한 지난해 경영실적 자료 기준 매출 3조9000억원을 기록했다.

자가면역질환 치료제 '스텔라라'(성분명 우스테키누맙)의 바이오시밀러인 'CT-P43'도 임상 1상을 시작했다. 내년 상반기까지 임상 1상을 마친 뒤 올해 하반기 임상 3상 진입을 목표로 하고 있다. 스텔라라는 얀센이 개발한 건선과 크론병, 궤양성 대장염 등 자가면역질환 치료제다.

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 297,500 전일대비 9,500 등락률 +3.30% 거래량 3,846,415 전일가 288,000 2020.06.12 15:30 장마감 close 은 후속 바이오시밀러들 2종이 지난 3월 유럽의약품청(EMA)에 승인을 신청한 'CT-P17'(휴미라 바이오시밀러)과 현재 글로벌 임상 3상을 진행 중인 'CT-P16'(아바스틴 바이오시밀러)와 함께 회사의 주축 제품군이 될 것으로 기대하고 있다.

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 297,500 전일대비 9,500 등락률 +3.30% 거래량 3,846,415 전일가 288,000 2020.06.12 15:30 장마감 close 관계자는 "CT-P39와 CT-P43 임상을 성공적으로 진행해 미국, 유럽 등 글로벌 시장에 제품을 조기에 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr