소신파·야당 출신 발탁…정세균의 포용 행보

[아시아경제 강나훔 기자] 정세균 국무총리가 여당 내 '쓴소리'를 마다하지 않는 김해영 더불어민주당 최고위원을 청년정책조정위원회의 부위원장으로 영입한다. 이어 미래통합당의 신보라 전 의원을 청년정책조정위 민간위원으로 영입키로 했다. 차기 대선을 염두에 두고 정파를 뛰어넘는 '실용 인사'에 나섰다는 평가다. 여권 내에서 독주를 하고 있는 이낙연 민주당 코로나19국난극복위원장과의 대권 경쟁에 대비한 인사라는 분석도 나온다.

12일 정치권에 따르면 정 총리는 오는 8월 청년기본법 시행에 따라 출범하는 청년정책조정위 부위원장에 김 최고위원을 임명하는 방안을 검토중이다. 청년정책조정위는 청년정책에 대한 주요 사항을 심의ㆍ조정하기 위해 총리실 산하에 만들어지는 기구다. 위원장엔 정 총리가, 부위원장 2명 중 1명은 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 맡는다.

정 총리의 이같은 인사는 차기 대권을 위한 정치적 행보로 평가된다. 김 최고위원은 민주당 청년미래연석회의 공동의장, 전국청년위원회 위원장 직무대행 등을 역임하는 등 당내에서 청년을 대표하는 정치인으로 꼽힌다. 현재는 부산지역 유일한 최고위원으로 당 지도부에서 활동하면서 여권 내에서 쓴소리를 마다하지 않는 강단을 보여주고 있다. 이 때문에 정 총리가 영남과 청년 세대 지지를 확보하기 위해 김 최고위원 영입에 나섰다는 분석이다.

정 총리는 여기에 민간위원으로 통합당 지도부 출신의 신 전 의원을 영입했다. 신 전 의원은 청년기본법이 당 1호 법안이었고 여야 정쟁 이슈도 아니어서 충분한 의견개진이 가능하다고 판단해 수락한 것으로 알려졌다. 그래도 제1야당의 지도부 출신이 정부 위원회 조직에 들어가는 것 자체가 이례적인데, 정 총리의 신 전 의원 영입은 '포용'과 '협치', '실용'의 이미지를 각인시키기 위한 것이란 관측도 나온다.

정 총리의 실용 인사는 대권 경쟁자인 이 위원장을 의식한 것이란 해석도 있다. 이 위원장은 최근 당권 출마를 위해 당 원내외 인사들과 접촉면을 넓히며 광폭 행보를 이어나가고 있다. '당권ㆍ대권 분리' 규정을 내세운 당권 경쟁자들의 견제가 있지만 그의 당권 출마는 이미 상수화 됐다. 정부 인사로 여의도 정치와 거리를 둘 수 밖에 없는 정 총리로선 이러한 이 위원장 행보를 견제할 수단이 마땅치 않다. 때문에 총리실 인사권을 십분 활용, 세 확장에 나선 것이란 관측이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr