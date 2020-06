현대차, 코나·팰리세이드 생산차질 우려…협력사 사고로 부품 공급중단

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 협력사의 산업재해로 부품 공급이 중단되면서 울산공장에서 생산하는 일부 차량의 생산에 차질을 겪을 전망이다.

12일 업계에 따르면 전날 오후 8시30분께 울산 북구 효문동 덕양산업 공장 크래시패드 발포라인에서 작업 중이던 근로자 1명이 사망하는 사고가 발생했다. 해당 근로자는 발포라인 금형장치에서 사고를 당한 것으로 알려졌다. 이 사고로 발포 4개라인의 생산이 중단됐다. 이날 오전부터는 고용노동부 근로감독관의 조사가 진행 중이다.

발포라인 생산 중단으로 현대차 울산공장에도 생산 차질이 발생할 것으로 보인다. 운전석 모듈은 부피가 커 완성차 공장에서도 재고를 충분히 확보해두기 보단 매일 여러 차례에 나눠 공급을 받는다. 덕양산업 공장에서는 울산공장에서 만드는 GV80, 신형 G80 등 제네시스 라인과 팰리세이드 등 주력 차종에 부품을 공급한다. 일단 대형 스포츠유틸티리차량(SUV) 팰리세이드와 소형 SUV 코나 생산에 차질이 불가피할 전망이다.

현대차 관계자는 “당장 재고가 부족한 일부 차종에서 생산 차질이 발생할 수 있다"며 "다만 주말을 앞두고 있는 만큼 실제 생산 차질은 크지 않을 것”이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr