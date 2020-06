文대통령 '연설문·말글집' 출간…국정운영 3년차 기록 담겨

[아시아경제 손선희 기자] 청와대는 12일 문재인 대통령의 국정운영 3년차 기록을 모은 세 번째 연설문집과 말글집을 출간했다고 밝혔다. 지난해 5월10일부터 올해 5월 9일까지 문 대통령의 말과 글, 사진을 담았다.

연설문집에는 주요 연설뿐만 아니라 각종 회의와 행사 발언, 기고문, 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지 등 총 295건을 수록했다. 현장 방문, 해외 순방 등 지난 1년 동안의 발자취를 담은 사진도 담겼다.

'확실한 변화, 국민과 함께'라는 제목으로 출간된 말글집은 국정과제와 전략을 42개 키워드 중심으로 분류하고, 관련 메시지를 담았다. 부록에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 사태에 대응하는 과정을 기록했다.

연설문집과 말글집은 이날부터 공공기관과 국·공립 도서관, 작은도서관 등 다중이용시설에 순차 배포된다. 청와대와 문화체육관광부 누리집, 온라인 서점 등에서 전자책을 무료로 받아볼 수 있다.

아울러 주요 연설 88건을 선별해 번역한 영문 연설문집도 발간했다. 영문 선집은 주한 외교공관, 재외 한국문화원, 국내 외신지원센터, 중앙부처, 국내ㆍ외 주요 대학 도서관 등 320개소에 배포할 예정이다. 국문 연설문집과 마찬가지로 청와대 영문 홈페이지에서 전자책 형태로 내려받을 수 있다.

