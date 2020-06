넥센타이어, e스포츠 대회 '맨시티 FIFA 20 CUP' 메인 파트너 참여

[아시아경제 우수연 기자]넥센타이어가 공식 파트너사인 맨체스터 시티 FC(이하 맨시티)의 e스포츠 대회인 '맨시티 FIFA 20 CUP'에 메인 파트너로 참여한다고 12일 밝혔다.

맨시티 FIFA 20 CUP은 싱가폴에서 열리는 대회로 참가자들이 PlayStation4를 이용해 가상으로 맨시티의 홈구장인 에티하드 스타디움에 입장해 게임하는 형태로 진행된다.

예선 대회는 오는 6월 13일과 14일에 진행되며 예선을 통해 선발된 8명이 20~21일 결승을 치르게 된다. 결승 경기는 맨시티 공식 페이스북을 통해 싱가폴, 말레이시아, 인도네시아 등 3국에서 생방송으로 중계될 예정이다.

상위 순위권자들에게는 상금이 수여되며 대회 우승자에게는 '맨시티 FIFA' 온라인팀 프로 선수인 쉘즈(Shellzz)와 경기를 치를 수 있는 기회도 제공된다. 넥센타이어는 맨시티 FIFA 20 CUP 메인 파트너로 경기 중계 방송을 통한 브랜드 노출로 글로벌 인지도를 높여 나갈 계획이다.

넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 5,800 전일대비 210 등락률 -3.49% 거래량 235,261 전일가 6,010 2020.06.12 10:36 장중(20분지연) close 는 지난 2015년 맨시티와 파트너십을 체결하고 2017년에는 영국 프리미어리그 최초로 선수 유니폼 소매 부분에 기업 로고를 새겨 넣는 '슬리브 파트너'를 체결하는 등 맨시티 구단과 함께 다양한 마케팅 활동을 진행해 오고 있다.

