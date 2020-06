[특징주]메디프론, 비마약성 진통제 임상 1상 승인 강세

[아시아경제 박형수 기자] 메디프론 메디프론 065650 | 코스닥 증권정보 현재가 4,445 전일대비 270 등락률 +6.47% 거래량 2,793,721 전일가 4,175 2020.06.12 09:39 장중(20분지연) close 디비티가 강세다. 식품의약품안전처(MFDS)로부터 바르는 비마약성 진통제(1%MDR-652gel)의 임상 1상 시험계획(IND) 승인을 받았다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

12일 오전 9시29분 메디프론은 전날보다 8.38% 오른 4525원에 거래되고 있다.

바르는 국소용 비마약성 진통제 '1% MDR-652gel'는 미국 국립보건원(NIH)과 공동 연구를 통해 확보한 신약물질이다. 일반적인 소염진통제로는 진통 효과를 나타내지 못하는 당뇨병성 신경통증, 대상포진 후 신경통증, 수술 후 통증, 암성통증 등 다양한 신경병증성 통증을 억제하는 효과가 기대된다.

유영동 메디프론 연구소장은 "1%MDR-652gel은 비임상 시험을 통해 강력한 진통 효능과 안전성을 확보 하였을 뿐만 아니라 다양한 신경병증성 통증에 적용이 가능하다"고 말했다. 이어 "만성통증 치료와 마약성 진통제의 오남용을 동시에 해결할 수 있는 길이 열렸다"고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr