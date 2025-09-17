본문 바로가기
하이퍼코퍼레이션 子 기프트레터, CGV와 영화 관람권 B2B 공급 위한 업무협약

장효원기자

입력2025.09.17 15:11

하이퍼코퍼레이션 의 자회사 기프트레터가 멀티플렉스 영화관 씨지브이(CGV)와 기업간거래(B2B) 영화 관람권 공급을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.


이번 협약을 통해 기프트레터는 CGV 영화 관람권을 기업 고객 대상 B2B 채널에 공급한다. 기업들은 임직원 복지, 고객 사은품, 제휴 마케팅 등 다양한 용도로 영화 관람권을 활용할 수 있다.

CGV는 국내 최대 규모의 멀티플렉스 영화관으로 최신 상영 시설과 SCREENX, 4DX 등 다양한 기술특별관을 갖춰 차별화된 영화 관람 경험을 제공하고 있다.


기프트레터는 이번 협약으로 기업 고객들에게 더욱 다양한 모바일 쿠폰 솔루션을 제공할 수 있는 기반을 마련했다. 특히 영화 관람권은 기업 복지 및 마케팅 용도로 활용도가 높아 B2B 시장 확대에 기여할 것으로 기대된다.


기프트레터 관계자는 "CGV와의 전략적 파트너십을 통해 기업 고객들에게 더욱 다양한 솔루션을 제공할 수 있게 됐다"며 "영화 관람권을 활용한 모바일 쿠폰 서비스 확대를 통해 B2B 시장에서의 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 기프트레터는 400여 개 제휴 브랜드와 800여 개 협력사를 보유한 모바일 커머스 전문기업이다. 기업 전용 모바일 쿠폰 개발 및 판매·유통 사업을 영위하고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

