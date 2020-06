바디프랜드, 안마의자 통해 생체신호 수집·분석한다

라이프시맨틱스와 협력 통해 안마의자 통한 비대면 의료서비스 구현 박차

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드는 라이프시맨틱스와 헬스케어 서비스 공동사업 협약을 체결했다고 12일 밝혔다. 양사는 협력을 통해 라이프시맨틱스의 디지털 헬스케어 플랫폼 '라이프레코드'를 바디프랜드 안마의자에 장착된 고객 디바이스에 적용해 사용자의 건강을 체계적으로 관리하는 안마의자를 선보일 계획이다.

라이프레코드는 개인 건강 데이터를 안전하게 보관하고 처리할 수 있는 클라우드 플랫폼이다. 안마의자나 웨어러블 기기로 수집되는 활동 기록과 건강 측정 데이터, 복약 및 예방접종 기록, 여러 병원의 진료 기록을 수집·분석할 수 있도록 지원한다.

바디프랜드는 안마의자에 적용될 혈압, 심전도, 체온, 체성분 등 생체신호 측정 시스템과 라이프레코드의 건강 수집·분석 시스템을 결합해 개인별 맞춤 안마 코스나 영양, 운동 추천 기능 등을 사용자에게 제공할 계획이다. 양사는 각 분야별 전문가로 태스크포스(TF)를 구성해 기술 개발에 착수하고 해당 서비스를 적용한 제품을 상용화할 예정이다.

박상현 바디프랜드 대표는 "이번 협력을 통해 집에서 매일 간편하게 생체신호로 건강 상태를 모니터링하고 수집된 빅데이터를 인공지능 기술로 분석하는 비대면 의료플랫폼 구현에 더욱 박차를 가해 나갈 것"이라며 "독보적인 마사지 기술력과 IoT, AI 기술과의 융복합으로 안마의자를 헬스케어 로봇으로 진화시켜 인류 건강수명 10년 연장을 실현해 나가겠다"고 말했다.

