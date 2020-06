청호나이스, 셀프클리닝 '살균 비데' 출시

[아시아경제 김대섭 기자] 청호나이스는 전기분해 살균수로 위생을 강화한 '살균 비데(모델명 B650)'를 출시했다고 12일 밝혔다.

이번 신제품은 내장된 전극 살균기에서 생성된 전기분해 살균수가 유로 및 노즐, 도기까지 살균해 유해 세균을 제거한다. 살균수를 스프레이 방식으로 분사해 도기 내부 전체를 살균한다. 세정·비데 동작 전후 자동으로 노즐 전면부를 세척하는 셀프클리닝 기능도 갖췄다.

또 살균 비데에 도입된 맥동 수류 세정 방식은 크고 작은 물방울의 빠르고 반복적인 리듬감으로 마사지 효과가 있다. 순간 온수 방식으로 에너지 절약도 가능하다.

온수 사용 시에만 순간적으로 가열하는 순간 온수 방식을 택해 저탕식 온수 방식 대비 월 최대 60% 에너지 절약이 가능하다는 게 회사의 설명이다.

청호나이스 관계자는 "이번 신제품은 비데 본체 옆면의 조작부를 최소화해 공간 활용도를 높였다"며 "리모컨 기능을 적용해 편리하게 사용할 수 있다"고 말했다.

