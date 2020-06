[종합]"미통당아 기다려라" 차명진, 김종인 '가짜보수' 규정 고소

김종인, AI 전문가 이경전 교수 영입철회

이 교수 차명진 '세월호 발언' 옹호 여파

차 전 의원, 김종인·통합당 '가짜보수' 규정…김 위원장 고소

[아시아경제 한승곤 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 여의도연구원장으로 인공지능(AI) 전문가 이경전 경희대 교수를 영입하려던 계획을 철회했다. 이 교수가 지난 4·15 총선 기간 '세월호 텐트' 발언을 한 차명진 전 후보를 옹호하는 글을 페이스북에 올린 게 뒤늦게 알려지면서다. 차 전 의원은 통합당을 맹비난한 뒤 "좌파뿐만 아니라 가짜 보수도 국민의 적"이라며 김 위원장을 고소하겠다고 밝혔다.

김 위원장은 11일 오전 국회에서 비대위 회의를 마치고 기자들과 만나 "그런 잡음이 있는 분을 당을 대표하는 연구소에 모셔온다는 것이 합당치 않은 것 같아 오늘 아침 본인에게 문자로 (제안 철회를) 통보했고 본인도 답을 해 없던 일로 했다"고 말했다.

그러면서 "나는 사실 그 사람을 잘 모르지만, 수소문 해보니 (AI, 빅데이터 전문) 능력을 가졌다고 해서 만나서 제의했던 것"이라고 영입 배경을 설명했다.

그러나 뒤늦게 차 전 의원 세월호 관련 발언을 옹호한 것이 알려져 영입을 철회, 인선 검증이 부실하다는 지적에 대해서는 "검증할 시간도 없고 내가 수사기관도 아닌데 검증할 방법이 없다보니 그런 것"이라며 "언론에서 이야기가 나와 그것을 평가해서 결론(철회)이 난 것"이라고 해명했다.

철회 방침 이후 이경전 교수 역시 이날 자신의 페이스북에 "저를 사랑하시는 분들은 (여연원장을) 하지 말라 하시고 저를 좋아해주시는 분들은 해보라 하셔서 조금 고민했는데 사랑하시는 분들 말을 듣기로 했다"는 글을 올렸다.

이 교수는 지난 4월 차명진 전 통합당 후보의 '세월호 텐트' 발언 논란에 대해 "세월호 막말을 한 것이 문제라고 한다면 그 막말이 무엇에 관한 것이었는가를 아는 것도 필요한 상황"이라는 글을 올려 차 전 후보 옹호 논란이 일었다.

이 가운데 차 전 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이경전 교수에게 미안하다. 아니, 오히려 축하드린다. 까마귀 노는 곳에 백로가 가면 상처만 받는다"며 통합당을 정면으로 비판했다.

이어 "협잡꾼 투성이인 그곳에 들어가서 평생 동안 쌓아온 양심적 지식인으로서의 경력에 흠집을 내지 않게 됐으니 다행"이라고 강조했다.

차 전 의원은 "진실을 말했다고 잘라내는 집단과 무슨 일을 도모하겠는가. 이 교수의 오늘 치욕은 장차 새옹지마가 될 것"이라고 주장했다. 그러면서 "그건 그렇고 나도 더 이상 못참겠다. 진짜 진짜 미통당과 결별"이라며 "좌파뿐만 아니라 가짜 보수도 국민의 적"이라고 했다.

차 전 의원은 "첫 번째 단계로 김종인을 고소한다"며 "그는 선대위원장을 하면서 진실을 말한 나에 대해 자기 권한에도 없는 제명을 기정사실화해서 사전선거에서 나에게 심각한 표의 손상을 초래했다"고 주장했다. 이어 "그에 부화뇌동한 자들까지 고소한다"며 "미통당아 기다려라, 당신들이 먼저 도발했다"고 했다.

차 전 의원은 총선에서 경기 부천병에 출마했다가 '세월호 텐트' 막말 논란으로 징계를 받았다. 그러나 법원 결정을 통해 제명 처분을 받지 않고 통합당 후보로 출마했지만 낙선했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr