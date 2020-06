서울대, 수시 수능 최저기준 3개 영역 3등급 이내 완화

[아시아경제 김흥순 기자] 서울대가 2021학년도 대입 수시모집 전형 지역균형선발전형에서 수학능력시험 최저등급 기준을 완화해 적용한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 출석과 비교과 활동에 차질이 생길 수 있다고 판단해 정시모집에서도 출결과 봉사활동을 반영하지 않기로 했다.

11일 교육계에 따르면 한국대학교육협의회(대교협)는 최근 서울대가 제출한 대입 전형 변경안을 심의해 통과시켰다. 이에 따르면 서울대는 고3 재학생을 대상으로 하는 지역균형선발의 수능 최저학력기준을 국어·수학·영어·탐구 중 3개 영역 이상 2등급 이내에서 2021학년도입시에서는 3개 영역 이상 3등급 이내로 하향했다. 대학수학능력시험 점수 100%를 반영하는 정시에서는 출결·봉사활동으로 감점하지 않기로 했다.

이전에는 ▲ 무단 결석 1일 미만이나 총 봉사활동 40시간 이상, 탐구·제2외국어 교과 이수 기준 충족 여부 등 3개 항목 중 1개 이상 충족하는 경우 감점하지 않지만, 이를 충족하지 못할 경우 수능 성적에서 1점을 깎게 돼 있었다.

대교협은 12일께 대입 전형 변경안 심의 통과 사실을 서울대에 통보할 방침이다. 서울대 이외에 다른 대학도 고3을 구제하는 방안을 마련 중인 것으로 알려졌다. 앞서 연세대는 지난 9일 주요대 중 최초로 학생부종합전형(학종)에서 수상경력,창의적 체험활동, 봉사활동 실적을 평가에 반영하지 않는 내용을 골자로 하는 고3 구제책을 내놓았다.

