"퇴근시간 앞두고" … 지하철 4호선 전구간 정상운행 재개(종합)

[아시아경제 조인경 기자] 운행이 중단됐던 서울지하철 4호선 노원역~당고개역까지 구간의 열차 운행이 정상화돼 시민들이 퇴근길 불편과 혼잡을 겪지 않게 됐다.

서울교통공사는 11일 오전 10시43분경 4호선 상계역 승강장에서 발생했던 전동차 추돌 사고의 복구를 이날 오후 4시께 완료하고 4호선 전 구간(당고개~오이도)의 정상 운행을 재개했다고 밝혔다.

공사는 이날 사고 직후 즉시 한국철도(코레일)와 현장대응팀을 공동으로 구성, 120여명의 인력을 투입해 복구 작업을 진행했다. 이후 오후 4시3분 복구를 마치고 안전에 이상 없음을 확인한 뒤 4시18분부터 4호선 전 구간의 정상운행을 재개했다.

이날 사고는 창동차량기지로 입고중이던 회송 열차와 승강장에 있던 전동차가 추돌한 것으로, 승강장 내 전동차에 있던 승객 약 80여명은 직원의 도움을 받아 무사히 하차했다. 병원으로 후송된 사람은 없었다.

공사는 트위터 등 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 사고 상황을 알리고, 사고 수습을 위해 운행이 중지된 당고개~노원 구간에 곧바로 비상수송버스를 배치해 대체수송을 실시했다.

또 유관부서의 협조를 얻어 당고개역에서 노원역으로 운행하는 시내버스 3개 노선(1224번?1138번?1139번)에 예비차량 등을 투입해 증회 운행하고, 배차 간격을 최소한으로 줄여 시민 불편을 최소화하기 위해 노력했다.

공사 관계자는 "지하철 이용에 불편을 드려 진심으로 사과드리며, 사고 원인을 면밀히 파악하여 재발 방지에 힘쓰겠다"고 말했다.

