[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군이 철저한 방역 속에 11일부터 오는 29일까지 어르신 게이트볼 권역별 자체 대회를 개최하고 있다고 밝혔다.

이번 대회는 군 체육회와 게이트볼협회 주관으로 11개 팀이 참가해 선의의 경쟁을 펼치고 있다. 우승상금이 있는 큰 대회가 아닌 지역 내 게이트볼팀 간의 친선경기지만 코로나19로 인해 대회를 열지 못하다가 오랜만에 개최된 만큼 참가 팀들의 열의가 뜨겁다.

경기에 참여하기 전 선수들은 발열 체크와 소독을 거치고, 경기 중에는 마스크를 착용하는 등 방역 지침을 철저히 지켜가면 대회에 임하고 있다.

참가자 A씨는 “그동안 게이트볼 대회가 목말랐다. 마스크를 쓰는 것이 조금 불편하긴 하지만 철저한 방역 속에서 즐거운 화합의 장을 즐기겠다”고 말했다.

