한샘, 신혼부부 위한 특별한 혜택 '한샘 웨딩멤버스' 론칭

신혼고객 할인·사은품 혜택…신규 고객 웨딩 머니 쿠폰 제공

[아시아경제 김철현 기자] 한샘(대표 강승수)은 예비 부부와 신혼고객을 위한 '한샘 웨딩멤버스'를 론칭했다고 11일 밝혔다. 이를 기념해 전국 한샘디자인파크와 한샘인테리어 대리점에서 내달 31일까지 다양한 이벤트도 진행한다.

한샘 웨딩멤버스는 6월 5일 이후 결혼하는 신혼 부부라면 누구나 가입 가능하다. 멤버스 가입을 위해서는 온라인 '한샘닷컴'에서 웨딩멤버스 이벤트 페이지에 접속해 신청서를 작성하면 된다.

한샘은 오픈 기념 이벤트로 신규 고객에게 3만원 웨딩 머니 쿠폰을 제공한다. 해당 쿠폰은 가입 즉시 모바일로 전송되며 12월 31일까지 전국 한샘 디자인파크와 한샘인테리어 대리점에서 50만원 이상 가구 구매 시 사용 가능하다.

또 오프라인 매장에서 가구 계약 시 금액에 따라 신혼 필수품을 증정한다. 가구를 300만원 이상 구매 시 '콜로레 에어프라이어'를 제공하고, 500만원 이상 구매 고객에게 '내셔널 지오그래픽 캐리어'를 증정한다. 1000만원 이상 고객은 LG TV와 공기청정기 중 선택해 받을 수 있다.

이 밖에도 멤버스 회원에게 한샘 인기 신혼 식탁 '위든 화이트워시 4인 식탁세트'를 30% 할인된 가격으로 150개 한정 판매한다. 한샘 관계자는 "하반기 결혼시즌에 맞춰 신혼집 꾸미기를 준비하는 예비 부부와 신혼 부부를 위해 전용 멤버스를 운영하게 됐다"며 "혼수 준비의 부담을 덜 수 있는 멤버스 고객 이벤트도 준비했다"고 전했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr