울산 올해 첫 지방공무원 임용 필기시험 13일로

372명 모집에 6041명 지원, 평균 경쟁률 16.2대1 ‥ ‘마스크 시험’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시 지방공무원 임용 필기시험이 오는 13일 오전 10시부터 시내 15개 시험장에서 치러진다.

울산시는 ‘제 1·2회 울산시 지방공무원임용 필기시험’과 함께 코로나19로 연기됐던 연구·지도직 제1회 임용시험도 실시한다고 11일 밝혔다.

22개 직렬에 372명을 선발하는 이번 지방직 시험에 총 6041명이 응시해 16.2대1의 평균 경쟁률을 기록했다.

선발 인원의 대다수를 차지하는 행정9급(저소득, 장애인 포함)의 경우, 선발 인원은 작년보다 38명이 늘어난 122명인데 응시 인원은 202명이 줄어든 2495명으로 나타났다.

최근 코로나19 감염이 수도권을 중심으로 확산세가 이어지고 있는 상황에서 지방직시험 시행에 대한 우려의 목소리도 나오지만 시험장 감염 예방 대책을 마련해 방역에 힘쓰기로 했다.

시험 당일 시험장 주 출입구를 단일화하고 개인별 마스크 착용을 의무화했다. 특히 응시자 전원 손 소독과 발열 검사를 해 입실 시간이 다소 소요될 것으로 예상된다.

입실 전 응시자들 간 건강 거리 두기(최소 1m 이상)와 같은 방역조치들이 시행되며, 시험 전후로 시험장 소독을 실시해 감염원의 유입을 차단할 예정이다.

이밖에 혹시 모를 감염원 접촉을 최소화하기 위해 시험실별 수용 인원을 지난해 25~30명에서 20명 이하로 줄이고, 시험실 내 좌석도 1.5m 이상 거리를 두고 배치할 계획이다.

이 같은 거리 두기 조치로 작년보다 시험장으로 지정된 학교의 수가 5개 늘었고, 시험실 수 또한 96개가 늘어 모두 313실이다.

시는 오는 8월 18일 필기시험 합격자 발표에 이어 8월 31일부터 9월 8일까지 면접시험을 거쳐 9월 18일 최종 합격자를 발표할 예정이다.

울산시 관계자는 “코로나19 감염의 위험이 있지만 청년취업 문제와 오랫동안 공무원 시험을 준비한 수험생들을 위해 더 시험을 미룰 수 없었다”고 말했다.

