신안군의회, 제8대 전반기 마지막 정례회 개회

2019 회계연도 결산승인안 및 조례안 등 안건 처리

[아시아경제 호남취재본부 김기운 기자] 전남 신안군의회(의장 김용배)는 지난 9일 오전 11시 의회 본회의장에서 제286회 제1차 정례회를 열고 오는 23일까지 15일간의 일정으로 제8대 전반기 마지막 의정활동에 들어갔다고 11일 밝혔다.

군의회는 지난 10일부터 오는 22일까지는 각 상임위원회와 예산결산특별위원회의 활동을 통해 2019 회계연도 결산승인안 및 예비비 지출 승인안과 각종 조례안 등을 심사 후 오는 23일 제3차 본회의를 끝으로 정례회 일정을 마무리한다.

김용배 의장은 개회사에서 “상호존중과 신뢰를 바탕으로 더욱 발전적인 의회가 되도록 견제와 감시의 기능에 충실”하며 “군민의 삶의 질 향상과 지역발전을 위해 집행부와 긴밀한 협력으로 활발한 의정활동을 해 오신 의원님 여러분께 진심으로 감사드린다”고 말했다.

그러면서 “올 상반기는 코로나19로 세계 각국으로 확산하면서 유례를 찾기 힘들 정도로 어려운 시기를 보내고 있다”면서 “모두가 힘든 시기인 만큼 앞으로도 감염위험이 낮아질 때까지 생활 속 거리두기와 개인위생관리를 철저히 해 이 상황을 슬기롭게 극복해 나갔으면 한다”고 당부했다.

호남취재본부 김기운 기자 rldns0632@asiae.co.kr