"직접 교통비·렌터카 신청"…삼성화재, 자동차보험 간편요청시스템 오픈

'스마트링크' 통해 고객이 직접 교통비 또는 렌터카 신청

[아시아경제 기하영 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 194,500 전일대비 3,500 등락률 -1.77% 거래량 29,413 전일가 198,000 2020.06.11 10:17 장중(20분지연) close 는 자동차보험 사고처리 과정에서 고객이 직접 교통비나 렌터카를 신청할 수 있는 간편요청시스템을 선보였다고 11일 밝혔다.

이 시스템은 고객에게 보내는 카카오 알림톡이나 문자 메시지에 링크를 포함시켜 원하는 서비스에 바로 접속할 수 있도록 하는 '스마트링크 서비스'를 기반으로 한다.

기존에는 자동차 보상직원에게 차량 수리기간 동안 지급되는 교통비나 렌트카를 요청해야 했지만, 간편요청시스템을 이용하면 고객이 직접 신청할 수 있다.

교통비의 경우 입금 받을 계좌만 입력하면 교통비가 자동 계산되어 지급된다. 렌터카 신청 시에는 자동 배정된 우수업체가 직접 고객에게 연락해 배차를 받게 된다.

삼성화재는 자동차보험 보상과정에서 스마트링크를 활용해 디지털 혁신을 이어가고 있다. 고객들은 이 서비스를 통해 개인정보활용동의나 사고처리 필요서류를 업로드할 수 있으며, 사고처리 진행과정과 결과 안내도 받을 수 있다. 실제 지난해 12월 자동차보상 스마트링크 서비스 출시 이후 5개월만에 월 20만건 가까이 고객들이 이용하며 대표적인 비대면 서비스로 자리잡았다.

김형주 삼성화재 보상기획파트장은 "삼성화재는 영업 현장뿐만 아니라 보상 과정에서도 디지털 혁신을 이어나가고 있다"며 "앞으로도 고객에게 편리한 서비스를 선제적으로 발굴하도록 노력하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr