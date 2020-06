최창수 NH농협손보 대표, 우박 피해 현장 찾아 농가 위로

[아시아경제 오현길 기자]최창수 NH농협손해보험 대표이사가 갑작스러운 우박으로 농작물 피해를 입은 전라북도 무주군 소재 과수 농가 두 곳을 방문해 피해현황을 직접 점검하고 농가를 위로했다고 11일 밝혔다.

전일 이뤄진 피해 현장 방문은 지난 6일 무주, 남원, 장수 등 전북 동부 내륙지역에서 발생한 우박으로 인한 과수 피해를 살펴보기 위해서다. 최 대표는 우박 피해 현장을 둘러보고 농가의 애로사항을 듣는 한편 농가의 경영 손실을 최소화 할 수 있도록 현장 담당자들의 신속한 사고 조사를 당부했다.

최 대표는 “최근 연속된 자연재해로 농가의 피해가 증가하고 있다”며 “농협손해보험은 농업인의 피해복구를 위한 실질적인 지원에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr