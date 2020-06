충남, 상수도 ‘물 샘’ 방지로 年 83억원 절감

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도가 지방상수도 유수율 개선으로 연간 83억원을 절감했다.

도는 11일 천안시 등 관내 11개 시·군의 ‘지방상수도 현대화사업’ 추진현황을 중간점검하면서 이 같이 밝혔다.

지방상수도 현대화사업은 누수를 차단해 상수도 원가를 절감하는 사업으로 2017년 부여·서천·태안, 2018년 홍성·예산, 올해 천안·공주·보령·서산·당진·청양 등지에서 노후관로 교체와 누수 탐사·복구, 블록시스템 구축 등이 각각 진행 중이다.

도는 이들 11개 시·군에 총사업비 2871억원을 투입해 지역 유수율 85%를 달성하는 것을 사업 목표로 삼았다.

현재 2017·2018년 착수해 사업 중반에 들어선 5개 시·군은 유수율 향상으로 연간 421만8000t(83억원 상당)에 달하는 생활용수를 절약하는 효과를 내고 있다.

또 시·군별 유수율은 부여 76.1%, 서천 84.9%, 태안 81.5%, 홍성 67.4%, 예산 71.3%로 목표치 달성에 한걸음 다가서고 있다는 게 도의 설명이다.

도는 지방상수도 현대화사업을 추진하면서 발주금액의 54%인 326억원을 지역 업체에 수주하고 사업소별 인력채용 및 유지보수에 지역 인재·업체를 활용함으로써 지역경제 활성화 효과도 함께 거뒀다는 점도 강조한다.

여기에 도는 주민 복지사업의 일환인 수도꼭지 수질검사, 옥내 배관 세척서비스와 시·군 및 케이-워터(K-water)의 절수기기 보급 등으로 지역 주민의 물 복지를 실현하고 있다.

도 관계자는 “현재 보령댐 저수율은 27.5%로 관심단계를 유지하고 있지만 이달 중 주의단계로 격상될 가능성이 점쳐진다”며 “지방상수도 현대화사업을 통한 유수율 개선과 함께 지역 주민의 물 절약 실천으로 물 부족사태를 예방할 필요가 있다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr