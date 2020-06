[클릭 e종목] "리메드, 해외 매출 업고 3분기부터 다시 달린다"

한국투자증권 보고서

올해 영업이익 92억원… 전년比 116%↑

[아시아경제 이민지 기자] 한국투자증권은 11일 리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 36,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,650 2020.06.11 07:49 장시작전(20분지연) close 에 대해 3분기부터 수출 재개로 실적 증가세를 보일 것으로 예상했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았지만 가시적인 실적 증대 뿐만아니라 사업 확장 가능성도 보유하고 있다고 내다봤다.

리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 36,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,650 2020.06.11 07:49 장시작전(20분지연) close 는 자기장을 형성하는 의료기기를 통해 질병을 치료하는 국내 최초 전자약(치료용 전자장치) 개발사다. 부작용을 줄이고 환자 비용 부담을 경감시키는 지속가능한 치료요법인 전자약 분야가 관심을 받고 있다.

주력 사업은 TMS(뇌재활), NMS(만성통증), CSMS(에스테틱)으로 매출 비중은 각각 9%, 49%, 32%다. 최근엔 TMS 원천 기술을 바탕으로 만성통증 에스테틱 분야에도 진출해 성장동력을 마련했다.

1분기 리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 36,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,650 2020.06.11 07:49 장시작전(20분지연) close 는 매출액 64억원, 영업이익 23억원을 기록해 양호한 실적을 달성했다. 2분기는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 미국과 유럽 수출 실적이 부진할 것으로 예상된다. 대신 5월 중순부터 수출이 재개됐다는 점을 고려해 3분기부터 점진적인 실적 개선이 예상된다.

정승윤 한국투자증권 연구원은 “Zimmer 향 만성통증 기기의 ODM 물량과 앨러간의 에스테틱 기기 Cooltone의 부품공급이 하반기 실적을 견인할 것”이라며 “만성통증 기기 글로벌 유통망 확대를 위해 다수 업체와 계약을 논의 중이며 하반기엔 TMS와 NMS 기기의 FDA 허가 신청을 계획 중이다”고 말했다.

리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 36,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,650 2020.06.11 07:49 장시작전(20분지연) close 는 지난해 하반기 본격적인 수출 개시로 전년대비 2배 이상 증가한 매출액 185억원을 기록했다. 시장 예상치를 보면 올해 매출액과 영업이익은 291억원, 92억원으로 전년동기대비 각각 57%, 116% 늘 것으로 예상된다.

정승윤 연구원은 “해외 수출과 유통계약은 시작 단계에 불과하고 전자약에서도 확장할 수 있는 분야가 다양하다”라며 “올해 국내 몸매 윤곽 의료기기 사업을 영위하고 있는 업체의 PER는 25배지만 회사의 예상 PER은 22배 수준”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr