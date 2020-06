구로구-구로경찰서, 안전한 도시재생 위해 맞손

구로2동 도시재생사업 업무협약 … 범죄예방 환경설계, 방범CCTV 설치 시 우선 협의 등... 안전한 주거 환경 만들기 위한 관·경 협력체계 마련 … 코로나19 예방 위해 협약식 생략



[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)와 구로경찰서(서장 이병귀)가 안전한 도시재생을 위해 손을 잡았다.

구로구는 구로경찰서와 업무협약을 통해 구로2동 도시재생 활성화사업에 범죄예방 환경설계 등을 접목, 범죄로부터 안전한 도시환경을 조성할 계획이다.

구로구는 지난해 4월 ‘서울형 도시재생활성화 지역’ 선정에 따라 구로2동 713번지 일대 주거 밀집지역(10만1828㎡)의 노후 환경 개선과 주민 공동체 활성화를 위한 ‘구로2동 도시재생 활성화사업’을 추진하고 있다.

이번 업무협약은 구청과 경찰서 간 협력체계를 통해 도시재생사업 추진의 효율성을 높이고 구역 내 범죄 발생률을 낮추기 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 ▲안심마을 만들기(보행자우선도로·안심귀갓길·소방시설 등의 설치)에 관한 사항 ▲여성·아동 안심환경 조성 등 범죄예방 환경설계(CPTED) 정책사업 발굴 ▲교통·주차문제 개선 ▲범죄예방 CCTV 설치 시 우선 협의 등이다.

구로구 관계자는 “이번 협약을 통해 구로경찰서와 다양한 협력 사업을 추진해 나갈 계획이다”며 “더 안전하고 살기 좋은 구로를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

두 기관은 코로나19 예방을 위해 업무협약식을 개최하지 않고 서면으로 협약을 체결했다.

범죄예방 환경설계(CPTED)는 아파트·학교·공원 등 도시 생활공간의 설계 단계부터 범죄를 예방할 수 있도록 안전시설 등을 적용한 도시계획 및 건축 설계다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr