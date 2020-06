"수출회복 '바이오·2차전지·반도체' 빠르고 '철강' 내년 하반기 전망"

전경련 '15대 주력품목에 대한 수출시장 전망' 조사 결과

[아시아경제 이동우 기자] 우리나라 15대 수출 주력 품목 중 바이오·헬스, 반도체, 2차 전지의 수출은 빠르게 회복되고, 철강, 석유, 일반기계 품목은 내년 하반기 회복될 것이라는 전망이 나왔다.

전국경제인연합회는 국내 11개 증권사 리서치센터장을 대상으로 '15대 주력품목에 대한 수출시장 전망'을 조사한 결과 이같이 나왔다고 11일 밝혔다.

전경련은 조사결과 수출 회복과 성장이 가장 빠를 것으로 전망되는 품목으로 '바이오·헬스'(24.0%), 2차전지(23.3%), 반도체(22.0%), 컴퓨터(10.7%), 무선통신(8.0%) 순으로 나타났다고 설명했다.

바이오·헬스는 수출 회복과 성장이 '이미 시작됐다'는 의견이 88.9%로 가장 많았고, 2차 전지는 60.0%가 올해 3분기 회복될 것으로 예상했다. 반도체는 회복세가 '이미 시작'(50.0%)과 '올해 3분기'(50.0%)라는 의견이 동률로 나타났다.

회복이 가장 더딜 것으로 전망되는 품목으로는 철강제품(22.0%)이라는 응답이 가장 많았다. 석유제품(15.3%), 일반기계(13.3%), 석유화학(9.3%)과 섬유류(9.3%)도 뒤를 이었다.

철강 제품은 수출 회복 시기가 내년 하반기라는 관측이 33.3%로 가장 많았고 2022년 이후라는 의견도 22.2%나 됐다. 일반 기계는 '내년 하반기(33.3%)', 석유제품은 '내년 상반기(57.1%)'라는 답변이 가장 많이 나왔다.

국내 수출산업의 애로요인으로는 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 불확실성(51.4%)'이라고 응답한 비중이 가장 높았다. 이어 '글로벌 수요 감소(15.2%)'와 '미중 패권갈등(15.2%)'이 뒤를 이었다.

수출부진 해소를 위해 필요한 방안은 45.4%가 '산업 경쟁력 강화를 위한 R&D 투자 지원 확대'를 꼽았다. 이어 '규제개선 및 세제감면 등 기업환경 개선'(30.3%), '주요 품목 수출국에 대한 정부의 통상여건 개선 노력'(18.2%) 등으로 조사됐다.

전경련은 코로나19나 미·중 갈등과 같은 외부 요인으로 발생한 수출위기를 극복하기 위해 기술력 향상 등으로 경쟁력을 확보해야 한다고 분석했다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "코로나19로 인해 보호무역 확산과 글로벌 공급망 재편이 가속화되는 등 우리 수출 시장의 불확실성이 커지고 있다"며 "정부의 투자지원 확대와 규제 완화·세제지원 등의 기업환경 개선이 필요하다"고 말했다.

