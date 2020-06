질본 '무늬만 승격' 논란에…성일종 "보건복지부 분리 후 승격하자"

[아시아경제 이지은 기자] '무늬만 승격' 논란이 일고 있는 질병관리본부의 청 승격 문제에 대해 성일종 미래통합당 의원이 보건복지부를 국민보건부·복지부로 분리한 후 질본을 청으로 승격시키는 대안을 내놨다.

성 의원은 10일 보도자료를 통해 보건복지부를 국민보건부·복지부로 분리하고 질병관리본부를 청으로 승격시키는 것을 골자로 하는 정부조직법 개정안을 대표발의 했다고 밝혔다.

정부는 지난 3일 질본을 질병관리청으로 승격시키는 내용의 정부조직법 개정안을 입법 예고했다. 그러나 이 개편안은 질본 산하 국립보건연구원을 보건복지부로 넘기고, 보건복지부에 보건담당 2차관을 신설하는 내용 등을 담고 있어 보건복지부의 자기 밥그릇 늘리기로 이용됐다는 비판을 받았다.

반면 성 의원이 대표발의한 정부조직법 개정안은 보건복지부를 의료자원·기관의 정책 등을 관장하는 국민보건부와 노인복지 및 사회보장 등을 소관으로 하는 복지부로 분리하고, 질병관리본부를 국민보건부 산하 질병관리청으로 승격시키도록 하는 내용을 담고 있다. 이에 따라 국민보건부는 국민건강과 미래먹거리를 책임지고, 질병관리청은 감염병 등 각종 질병에 대한 사무를 관장하며, 복지부는 늘어나는 복지수요에 대한 대응력을 키울 수 있게 된다.

성 의원은 "그동안 보건의료와 사회복지 분야 간 업무 성격의 차이가 크고 분야가 방대함에도 보건과 복지의 전담부처가 분리되지 않아 지속가능한 보건의료 체계 구축과 시의적절한 대응에 어려움이 있었다"며 "질병관리본부가 가지고 있는 높은 전문성을 바탕으로 감염병 및 질병관리에 있어 독립적 정책판단을 신속히 내릴 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

