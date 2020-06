코스피, 기관 매수세에 힘입어 상승 반전

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 기관 매수세에 힘입어 상승 폭을 키우고 있다.

10일 11시 21분 코스피는 전 장보다 0.33%(7.14포인트) 오른 2196.06에 거래됐다. 이날 전 장보다 0.05%(1.01포인트) 내린 2187.91로 출발한 코스피는 오르내림을 반복하다 상승 전환했다. 유가증권시장에선 개인과 외국인이 각각 2133억원, 284억원어치 주식을 내다 팔았지만 기관 홀로 2507억원어치 주식을 샀다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,600 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 8,004,276 전일가 55,500 2020.06.10 11:24 장중(20분지연) close 가 전 장보다 0.18% 오른 5만5600원에 거래됐다. SK하이닉스(0.98%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 696,000 전일대비 20,000 등락률 +2.96% 거래량 128,509 전일가 676,000 2020.06.10 11:25 장중(20분지연) close (2.96%), 네이버(2.74%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 264,500 전일대비 1,000 등락률 +0.38% 거래량 409,006 전일가 263,500 2020.06.10 11:24 장중(20분지연) close (0.38%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 439,500 전일대비 7,000 등락률 +1.62% 거래량 278,070 전일가 432,500 2020.06.10 11:24 장중(20분지연) close (1.62%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 281,836 전일가 383,500 2020.06.10 11:24 장중(20분지연) close (0.26%)도 상승했다.

코스닥지수는 같은 시각 0.37%(2.76포인트) 오른 756.58을 가리키고 있다. 지수는 전 장보다 0.06%(0.48포인트) 오른 754.30으로 장을 시작한 뒤 내림세를 보였지만 이내 상승 전환에 성공했다.현재 코스닥시장에선 기관 홀로 262억원어치 주식을 팔았다. 개인과 외국인은 각각 451억원, 78억원어치 주식을 샀다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 264,500 전일대비 1,000 등락률 +0.38% 거래량 409,006 전일가 263,500 2020.06.10 11:24 장중(20분지연) close 헬스케어(1.11%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 109,100 전일대비 700 등락률 +0.65% 거래량 493,145 전일가 108,400 2020.06.10 11:24 장중(20분지연) close (0.74%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 202,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 202,500 2020.06.10 00:00 장중(20분지연) close (0.10%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 62,300 전일대비 2,000 등락률 +3.32% 거래량 1,646,274 전일가 60,300 2020.06.10 11:25 장중(20분지연) close (3.15%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 84,600 전일대비 800 등락률 +0.95% 거래량 388,100 전일가 83,800 2020.06.10 11:24 장중(20분지연) close (0.95%)이 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr