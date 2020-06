[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 휴가 나온 해군이 같이 술을 마시던 이성 친구를 성폭행하려다 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 함께 술을 마시던 이성 친구를 성폭행하려다 미수에 그친 혐의(강간미수)로 해군 A(21)상병을 현행범으로 붙잡아 조사 중이라고 10일 밝혔다.

A상병은 이날 오전 0시 48분께 광주광역시 서구 한 술집에서 독립된 공간의 일명 ‘룸’에서 함께 술을 마시던 이성 친구가 술에 취하자 성폭행을 시도한 혐의를 받고 있다.

이를 목격한 술집 직원의 신고로 현행범으로 체포됐다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 A상병을 군 헌병대로 인계할 계획이다.

